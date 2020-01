"Grenzschutz in Europa": AfD und FPÖ wollen Zusammenarbeit intensivieren (Video)

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl war sichtlich erstaunt über die große Medienpräsenz am Dienstag in den Räumlichkeiten der AfD-Bundestagsfraktion. Dort gab es eine gemeinsame Pressekonferenz zum Thema "Grenzschutz in Europa".

Österreichs ehemaliger Innenminister Kickl reiste extra in die Hauptstadt, um mit der AfD-Fraktionsspitze um Alice Weidel und Alexander Gauland über Gemeinsamkeiten der beiden rechtskonservativen Parteien zu beraten. Im Anschluss an die Presseveranstaltung sprach RT Deutsch mit dem FPÖ-Politiker über die Migrationspolitik in Europa und die Chancen der neuen schwarz-grünen Regierung in Österreich.