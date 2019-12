Silvester: Böllerverbote in Städten (Video)

© Fabrizio Bensch (Archivbild). Feuerwerk über der Quadriga des Brandenburger Tores während einer Feier zum 30. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin, 9. November 2019.

In dutzenden deutschen Städten gelten Silvester in einzelnen Bereichen Böllerverbote. In Berlin gilt es zum Beispiel am Brandenburger Tor, in München in der Altstadt und in Hamburg an der Binnenalster. Aber gefeiert werden darf immerhin noch.

Umweltschützer fordern ein generelles Verbot von Feuerwerk in den schon stark mit Feinstaub belasteten Städten. Eine Mehrheit der Deutschen unterstützt das. Mehr zum Thema - Städte sehen Verbot von Silvester-Böllern skeptisch