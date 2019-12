Explosion in Mehrfamilienhaus in Blankenburg – mindestens 25 Verletzte - ein Toter

© Polizei Magdeburg

Folge uns auf

In einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg kam es am Freitagmorgen zu einer Explosion. Mindestens 25 Menschen sind verletzt worden. Ein Mensch ist ums Leben gekommen. Eine weitere Person galt zeitweise als vermisst, wurde inzwischen gefunden.

Die Explosion hat sich gegen 8.55 Uhr ereignet. Die Ursache ist noch unklar. Das Gebäude liegt am Rande von Blankenburg, demnach in der Bertolt-Brecht-Straße. Es soll sich um ein fünfgeschossiges Haus handeln. 25 Menschen sind verletzt worden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch mehr werden", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Wie nun bekannt wurde, sei ein Mensch bei der Explosion ums Leben gekommen. Zeitweise galt eine weitere Person als vermisst. Sie wurde jedoch gefunden. Laut MDR seien alle vermissten Personen nun wieder aufgetaucht. Auf die Explosion folgte ein Brand im Haus. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort. Es sei zudem ein Einsatzstab eingerichtet worden. Zur Ursache für die Explosion in dem Mehrfamilienhaus gab es zunächst keine Angaben. Auch zur Schwere der Verletzungen der Menschen konnte der Polizeisprecher noch keine Aussagen machen. #Update#Blankenburg1312



Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019 © Screenshot Google Maps, Patrick Seeger/dpa, dpa/Arne Dedert Blankenburg liegt im Harz in Sachsen-Anhalt und hat rund 20.000 Einwohner. Die Stadt bezeichnet sich selbst als "Die Blütenstadt im Harz". Explosion in #Blankenburg(Harz) in einem Mehrfamilienhaus. pic.twitter.com/Y32haJBkio — Marco Thieme (@ostharz) December 13, 2019 Dem MDR zufolge sind 160 Rettungskräfte vor Ort. Die Schwerverletzten werden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. In der Nachbarschaft sollen sich laut Bericht eine Schule und eine Kita befinden. Aus der wurden rund 100 Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht, meldete die Kita. Nach Angaben der Polizei sei die an den Ereignisort angrenzende Kita vollständig evakuiert worden. Dort gab es keine Verletzten, alle Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt. Zur Grundschule gibt es laut MDR noch keine Informationen. Identität der toten Person noch unklar Es ist weiterhin noch unklar, ob sich bei der Person, die bei der Explosion ums Leben gekommen ist, um einen Mann oder um eine Frau handelt. Laut MDR soll das Opfer in der Wohnung im Haus gefunden worden sein, in der es wohl auch zur Explosion gekommen sei. Für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz der Feuerwehr und Polizei anberaumt. Mehr zum Thema - Nach Explosion in Grube in Sachsen-Anhalt: Die 35 eingeschlossenen Personen konnten gerettet werden