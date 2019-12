Gesine Schwan im RT-Gespräch: "Die SPD muss wieder brennen"

Am Rande des SPD-Parteitages äußerte sich die ehemalige Kandidatin für den SPD-Vorsitz über ihre Erwartungen an Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neue SPD-Doppelspitze. Die Weichen für den Verbleib der Sozialdemokraten in der Großen Koalition seien jedoch bereits gestellt.

Um die Wählerschaft wieder von den Sozialdemokraten zu überzeugen, brauche es nun eine "kohärente Strategie" für den Wahlkampf, erklärte Schwan im Gespräch mit RT Deutsch-Redakteur Kani Tuyala. Zudem müssten die neuen Vorsitzenden Sorge tragen für die Klärung der strittigen Punkte innerhalb der Partei. Im Gespräch äußert sie sich als die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission auch zu ihrer Meinung über einen wahrscheinlichen Verbleib der SPD in der Großen Koalition mit den Unionsparteien. Zudem bezog die ehemalige Kandidatin für den SPD-Vorsitz Stellung in der Frage, wie die Sozialdemokratie die Wählerschaft wieder von sich überzeugen möchte. Zur Beantwortung dieser Frage brauche es auch "metaphysisch-philosophische oder religiöse Überlegungen" über die eigenen Werte.