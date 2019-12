Asche von Holocaustopfern: Zentralrat der Juden wurde vom "Zentrum für politische Schönheit" belogen

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sieht die Gruppe "Zentrum für politische Schönheit" als unseriös an. Ein geplantes Telefonat wurde daher abgesagt. Aber im Bezug auf die Verbreitung der Unwahrheit, dass die vermeintliche "Kunst-Aktion" mit dem Zentralrat abgesprochen sei, befinde man sich im Gespräch.

Falls sich in der 2,5 Meter hohen und vier Tonnen schweren Säule auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper wirklich die Asche von NS-Opfern befindet, dann hat die Gruppe gegen das jüdische Religionsgesetz und die Totenruhe verstoßen.

Der Zentralrat der Juden auf Twitter:

Der Lehrbeauftragte am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Universität Bochum, Volker Beck, stellte Strafanzeige gegen das "Zentrum für politische Schönheit". Die Behauptung, es handle sich um die Asche von Holocaust-Opfern, könnte allerdings auch ein "Fake & Teil der geschmack- und respektlosen Kunstaktion sein. Dies kann nur durch Ermittlungen geprüft werden. Ich habe beim Staatsschutz Strafanzeige erstattet."

Aus der Sichtweise des "Zentrums für politische Schönheit" interessiere sich niemand für die Asche der Ermordeten:

An diesem Ort legte vor genau 86 Jahren der deutsche Konservatismus die Demokratie in die Hände von Hitler und dessen Nazischergen. Die Vernichtung von Millionen Menschen nahm hier ihren Lauf. Bis heute erinnert nichts an diesen hinterhältigen Verrat der Konservativen an der Demokratie.

Wir haben uns dazu gefragt: Wo ist die Asche von Millionen Ermordeten der Nazidiktatur? Was geschah mit ihren sterblichen Überresten?