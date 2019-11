"Trau dich! Steig aus!" – AfD-Politiker fordern Mainstream-Journalisten zum Seitenwechsel auf

Eine Reihe von AfD-Politikern hat am Donnerstag ein Portal präsentiert, auf dem Mainstream-Journalisten "garantiert anonym und komplett vertraulich" Lügen und Manipulationen ihrer Redaktionen melden können. Auf der Seite https://mainstream-aussteiger.de/ werden die Journalisten so angesprochen:

Liebe Mitarbeiter der Mainstream-Medien,

sind Sie Journalist geworden, weil ihnen die Wahrheit und die unabhängige Information der Bürger am Herzen liegen?

Haben Sie die Nase voll von befristeten Verträgen und Stellenstreichungen?

Wollen Sie wieder in den Spiegel schauen können, ohne dabei Georg Restle und Anja Reschke zu sehen?

Dokumentieren Sie mit uns die schlimmsten Lügen und Manipulationen der Haltungsredaktionen und schicken Sie sie – garantiert anonym und komplett vertraulich – an diese E-Mail-Adresse: info@mainstream-aussteiger.de.