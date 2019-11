Überraschung: Der nächste BER-Eröffnungstermin droht zu platzen

Die für den Oktober 2020 vorgesehene Eröffnung des Hauptstadtflughafen BER droht zu platzen. Das berichtet der Tagesspiegel. Demnach konnte die Zeitung eine vertrauliche Präsentation des TÜV Rheinland einsehen. Aus diesem Papier von Ende September gehe hervor, dass die Beseitigung von rund 16.000 Mängeln an den Sicherheitskabeln weiterhin schleppend vorangeht. Wörtlich heißt es darin:

Nach den Plänen der Flughafengesellschaft muss im April 2020 ein sechsmonatiger Testbetrieb starten, damit der vorgesehene Eröffnungstermin im Oktober eingehalten werden kann. Die Nachprüfungen des TÜV sollen laut der Präsentation bis mindestens Ende Februar 2020 dauern. Allerdings könnten sie sich auch bis zum Juni hinziehen. In diesem Fall wäre der Eröffnungstermin nicht zu halten.

Der TÜV beschreibt die Mängel mit den Sicherheitskabeln immer noch als gravierend. So halte die Flughafengesellschaft zum Teil Mängel für erledigt, obwohl sie beim TÜV immer noch durchfallen würden. Im Papier ist die Rede von einer "exemplarischen" Mängelbeseitigung. Einzelne Mängel würden behoben, doch fänden sich im direkten Umfeld weitere Mängel derselben Art. So würden Kabelknoten beispielsweise "nur beiseite geschoben".

Der Tagesspiegel berichtet auch, dass der Leiter der Objektüberwachung auf der BER-Baustelle im Berliner BER-Untersuchungsausschuss im September zwar nur von "Kleinstmängeln" sprach, gleichzeitig aber einräumte:

Am Ende bleibt übrig, was am schwierigsten zu lösen ist.