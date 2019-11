Unzufrieden mit Klimapolitik: Greenpeace schenkt der CDU ein "C" zum Parteitag in Leipzig (Video)

Schreibt sich Klima nicht mit "K"? Greenpeace entschied sich dennoch für "C", um die CDU an die Klimapolitik zu erinnern.

Überraschender Besuch: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace zeigt sich unzufrieden mit der Klimapolitik der CDU. Zum Auftakte des CDU-Parteitags trugen Aktivisten von Greenpeace ein überdimensioniertes "C" nach Leipzig zum Tagungsort der CDU.

Laut der Greenpeace-Aktivistin Marion Tiemann will man die CDU mit der Aktion auf die Wichtigkeit der Klimapolitik hinweisen.

In Leipzig beginnt am heutigen Freitag der Bundesparteitag der CDU. Diskutiert wird vor allem über die inhaltliche Ausrichtung der Partei – und ihr Personal. RT Deutsch ist vor Ort und hat die Delegierten nach ihren Erwartungen an den Parteitag und die Reaktionen auf die Rede von AKK befragt:

Erwartungen an den Parteitag: