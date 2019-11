RT Deutsch auf dem CDU-Parteitag: Was erwarten die Delegierten?

In Leipzig beginnt am Freitag der Bundesparteitag der CDU. Diskutiert wird vor allem über die inhaltliche Ausrichtung der Partei – und ihr Personal. RT Deutsch ist vor Ort und hat die Delegierten nach ihren Erwartungen an den Parteitag befragt.