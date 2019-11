"Das C hat sie nicht mehr verdient" – Greenpeace-Aktivisten entwenden Buchstaben aus CDU-Logo

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace entwendeten den Buchstaben C aus dem CDU-Logo an der Parteizentrale in Berlin. Grund sei die "desaströse Klimapolitik" der CDU. Parteichefin Kramp-Karrenbauer kontert: "Wir leihen das C gerne aus."

Am Donnerstagmorgen gegen 11 Uhr war der Buchstabe C aus dem Parteilogo am Konrad-Adenauer-Haus in Berlin verschwunden. Zwei Männer in Messebau-Kleidung trugen den rund zwei Meter großen Buchstaben einfach aus der Zentrale der Christlich-Demokratischen Union (CDU) heraus. Bei den Männern handelt es sich um Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace.

Hallo Welt! @IchBinDasC der @CDU und mir reichts! Ich halte es mit DU nicht mehr aus! Schöpfung bewahren heißt Klima schützen! #DUohneC#CDUpt19pic.twitter.com/nzzPH6FcGn — Das C (@IchBinDasC) November 21, 2019

An das verbliebene "DU" an der Glasfront des Gebäudes brachten sie ein Banner an, sodass sich die Aufschrift ergab: "DU sollst das Klima schützen!"

JETZT am Konrad-Adenauer-Haus: Die @CDU scheitert am eigenen Anspruch die Schöpfung zu bewahren. Das 'C' hat sie nicht mehr verdient! #DUohneC#cdupt19pic.twitter.com/Z0y14e3A8m — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) November 21, 2019

Das "C" wurde weggefahren und soll laut der Greenpeace-Aktivistin Marion Tiemann "jetzt erst mal auf Reisen gehen", wie sie in einem Video verriet. Doch wohin genau, sagte sie nicht. Das "C" solle demnächst an drei Orten innerhalb Deutschlands auftauchen.

Grund für diese Aktion der Umweltschutzorganisation ist eigenen Angaben zufolge die "desaströse Klimapolitik" der Partei. Die CDU behaupte, sie wolle die Schöpfung bewahren, doch mit ihrer schwachen Klimapolitik zerstöre sie unsere Zukunft und die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen, so Tiemann. Deswegen habe sie das "C" so in ihrem Namen nicht mehr verdient.

Aus der CDU-Spitze hieß es: "Greenpeace hat uns mit der Aktion profimäßig überrumpelt." Die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer versuchte, den Diebstahl des Buchstabens mit Humor zu kontern.

So ein C für Christlichkeit und Nachhaltigkeit kann auch Greenpeace nix schaden, leihen wir also gerne für kurze Zeit einmal aus", sagte die Vorsitzende am Donnerstag bei einer Hallenbesichtigung vor Beginn des CDU-Bundesparteitages in Leipzig.

Greenpeace könne von der CDU durchaus etwas lernen, sagte Kramp-Karrenbauer: "Du sollst das Klima schützen. Aber du sollst auch deine Wirtschaft stark halten, damit du das Geld erwirtschaftest, damit du guten Klimaschutz machen kannst. Wir können übrigens beides."

Am Nachmittag waren am Konrad-Adenauer-Haus auch die restlichen Buchstaben "D" und "U" nicht mehr zu sehen. Diese sollen jedoch von der Partei selbst entfernt worden sein, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Greenpeace richtete im Laufe des Tages auch einen Twitter-Account für das entwendete "C" ein.

