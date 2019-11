Alexander Gauland zu RT: Koalition mit CDU ist nur eine Frage der Zeit

Taucht am Horizont schon die Koalition mit der CDU auf?

Knapp zwei Wochen vor dem AfD-Parteitag in Braunschweig hatte RT Deutsch die Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden Alexander Gauland über dessen Ambitionen auf einen erneuten Vorsitz, die Personalie Björn Höcke und die AfD als möglichen Koalitionspartner der CDU zu sprechen.

Alexander Gauland, der neben Jörg Meuthen auch Bundessprecher der Partei ist, bezeichnete es als eine Frage der Zeit, bis sich die CDU-Basis durchsetzt und die Parteiführung zur Aufnahme von Gesprächen mit der AfD drängt. Schließlich sei die Alternative für Deutschland auf dem Weg zu einer Volkspartei.

Am Rande eines Pressegesprächs in Berlin wurde Gauland von einem Journalisten gefragt, wie er heute zu seiner Aussage stehe: "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über 1000-jährigen Geschichte"? Gauland antwortete, er führe Buch und würde sich hiermit bereits zum 17. Mal für diese Aussage entschuldigen.