RT-Straßenumfrage zu Thüringen nach der Wahl: Welche Koalition wünschen sich die Wähler?

RT-Straßenumfrage zu Thüringen nach der Wahl: Welche Koalition wünschen sich die Wähler?

Einen Tag nach der Landtagswahl in Thüringen ist klar, dass nichts klar ist. Die aktuelle rot-rot-grüne Regierung hat keine Mehrheit mehr. Gleichzeitig will niemand mit der AfD, seit Sonntag zweitstärkste Kraft, regieren. Was nun? RT hat sich in den Straßen von Erfurt umgehört.

Der große Verlierer der Wahl ist die CDU mit Spitzenkandidat und Landeschef Mike Mohring. Hatte dieser noch im Vorfeld eine Regierung mit der Linken ausgeschlossen, ruderte er am Montagmorgen vorsichtig zurück. Mehr zum Thema - Thüringer CDU-Vorsitzender Mohring und "Keine Zusammenarbeit mit der Linken": Geschwätz von gestern RT Deutsch war auf den Straßen Erfurts unterwegs und hat mit Wählern über mögliche Regierungskonstellationen gesprochen. Favorisiert wurden zwei Bündnisse, die vor der Wahl noch undenkbar schienen.