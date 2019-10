Bundestag beschließt Verlängerung der Bundeswehrmission

Im Bundestag wurde heute eine Debatte über eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Rahmen der Anti-IS-Koalition und dem Vorstoß von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine europäische Sicherheitszone in Syrien geführt. Die FDP forderte eine deutlich längere Mission.

Die Bundesregierung möchte den Ende März 2020 auslaufenden Bundeswehreinsatz im Irak und in Syrien für sechs Monate verlängern, nachdem insbesondere der Irak und Jordanien um eine Verlängerung gebeten hatten. Eigentlich war man sich in Berlin einig, diese Mission auslaufen zu lassen, doch aufgrund des US-Rückzugs aus Nordsyrien sorgt man sich vor einem Wiedererstarken des sogenannten Islamischen Staates (IS).

Agnes Strack-Zimmermann, verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, kritisierte gerade im Hinblick auf das jüngste Vorpreschen von Kramp-Karrenbauer nach einer europäischen Militärmission in Nordsyrien, dass die von der Bundesregierung angepeilte Verlängerung von lediglich sechs Monaten im völligen Widerspruch zum Vorschlag der Bundesverteidigungsministerin steht. Man könne nicht auf der einen Seite eine Militärmission fordern, an der auch die Bundeswehr teilnehmen soll, aber auf der anderen Seite die Tornado-Mission nur für ein halbes Jahr verlängern. Zudem forderte die FDP, das bisherige Bundestagsmandat zu splitten.

Bisher läuft die Ausbildung von "zentralirakischen Streit- und Sicherheitskräften" und die Tornado-Aufklärungsmission über Syrien und Irak unter demselben Bundestagsmandat. Das soll auf zwei Mandate aufgeteilt werden, über die dann der Bundestag jeweils gesondert abstimmen kann. Einen entsprechenden Antrag der FDP lehnten alle anderen Fraktionen einstimmig ab.

Bei der anschließenden Abstimmung über eine Verlängerung des bisherigen Mandats um weitere sechs Monate stimmten schließlich 343 Stimmen dafür, 274 waren dagegen. Allerdings hält die Bundesregierung an dem Termin 31. März 2020 zur Beendigung der luftgestützten Aufklärung sowie zur Luftbetankung fest.

Mehr zum Thema - Zug ist ohne Kramp-Karrenbauer in Syrien abgefahren