Linke fordert Abzug von US-Soldaten aus Deutschland

Quelle: Reuters © Lucas Jackson (Archivbild). Die Flaggen der Vereinigten Staaten und Deutschlands auf der Ramstein Air Base in Ramstein-Miesenbach, 30. Juli 2014.

Die Linksfraktion hat einen Antrag in den Bundestag eingebracht, der den Abzug der in Deutschland stationierten US-Soldaten vorsieht. Anlass dafür ist eine Drohung des US-Botschafters Richard Grenell. Insgesamt sind noch zehntausende US-Soldaten in Deutschland stationiert.

Die Linke hat Ende letzer Woche einen Antrag in den Bundestag eingebracht, der vorsieht, dass die in Deutschland stationierten 35.000 US-Soldaten abziehen. Der Antrag beginnt mit dem Verweis auf eine Bemerkung des umstrittenen US-Botschafters Richard Grenell, dass die USA erwäge, ihre Truppen nach Polen zu verlegen, sollte Deutschland seinen Verteidigungsetat nicht deutlich erhöhen. Ich rechne bei dem aktuellen Antrag @Linksfraktion zum "Abzug der US-Soldaten aus #Deutschland" mit Zustimmung über alle Parteigrenzen hinweg, oder @cducsubt@Die_Gruenen@AfD@spdbt@fdp? https://t.co/Af3lzKLEWdpic.twitter.com/DzFLHzhzGF — Florian Warweg (@FWarweg) October 21, 2019 In dem Antrag wird die US-Präsenz als nicht vereinbar "mit dem Friedensgebot des Grundgesetzes" beschrieben. Zudem verweist die Partei auf die im pfälzischen Luftwachenstützpunkt Büchel stationierten 20 US-Atombomben. Die Linke kritisiert zudem, dass die USA ihre in Deutschland stationierten Truppen "zur Eskalation der Spannungen mit Russland" nutze. Die Verlegung von US-Truppen an die Westgrenze Russlands verletze "den Geist des 2+4-Vertrags".