Eklat bei der BPK: Aktivisten stürmen Saal aus Solidarität mit syrischen Kurden (Video)

Quelle: RT

Bei der Bundespressekonferenz (BPK) kam es am Mittwoch zu einem Eklat. Aktivisten, mehrheitlich Frauen, stürmten in den Saal und rollten Transparente aus – aus Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden in Nordsyrien, die sich nun durch die türkische Invasion bedroht sehen.

Mehr zum Thema - Späte Einsicht westlicher Medien: "Moderate Rebellen" nach Überfall auf Kurden plötzlich Terroristen Während eine Beteiligte eine Rede verlies, traf die Polizei in der BPK ein. Deren Eingreifen war aber nicht erforderlich, da die Frauen den Saal auch ohne den angedrohten Einsatz von Zwangsmitteln wieder verließen.