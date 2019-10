LIVE-Ticker: Die neuesten Entwicklungen nach Schüssen und Granatwürfen in Halle (Video, Fotos)

© Marvin Gaul Die Polizei sichert das Gelände nach der Schießerei in Halle, 9. Oktober 2019.

Bei Schüssen und dem Einsatz von Granaten in Halle/Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Ein mutmaßlicher Täter ist festgenommen, weitere seien flüchtig. Die Polizei forderte die Menschen in Halle auf, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Mehrere Täter sollen mit mindestens einer Maschinenpistole und einer Schrottflinte zahlreiche Schüsse abgefeuert haben. Augenzeugen berichteteten gegenüber RT Deutsch auch vom Einsatz mehrerer Handgranaten. Dabei sollen mindestens eine Frau erschossen und mehrere Personen verletzt worden sein. Alle Details im LIVE-Ticker: