Zwei Tote nach Schüssen in Halle - Fahndung läuft auf Hochtouren

Einem Gewaltverbrechen in Halle an der Saale sind mindestens zwei Menschen zum Opfer gefallen. Ein Tatort soll sich in der Nähe des Jüdischen Friedhofs in der Humboldtstraße befinden. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach mindestens einem Verdächtigen.

Um 13:48 informierte die Polizei auf Twitter über einen Einsatz in Halle. Es seien Personen getötet worden; die Fahndung laufe. Die Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häuser zu bleiben.

Wir haben einen Einsatz in #Halle



Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet. Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Wenige Minuten später ergänzte die Polizei, dass mehrere Schüsse gefallen und die Täter flüchtig seien.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Um 14:10 informierte die Polizei, dass zwei Personen ums Leben gekommen seien. Die Fahndung laufe mit Hochdruck.

Nach einem Bericht der Bild kam bei dem Verbrechen eine Maschinenpistole zum Einsatz. Außerdem sei eine Handgranate auf das Gelände des Friedhofs geworfen worden.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist der Bahnhof von Halle gesperrt.

Die Tat fiel auf den jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Mehr Informationen in Kürze.