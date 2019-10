LIVE aus Berlin: Großdemo der rechten Initiative "Wir für Deutschland" – Gegenproteste

Neben Demonstrationen gegen zu hohe Mieten wollen am Tag der Deutschen Einheit auch Rechtspopulisten durch Berlin marschieren. Die Initiative "Wir für Deutschland" rief zum Protest auf. Es werden 5.000 Teilnehmer erwartet. Linke führen einen Gegenprotest. RT Deutsch ist vor Ort.

Vor einem Jahr hatten am 3. Oktober etwa 2.000 Rechtspopulisten an einem Aufmarsch vor dem Hauptbahnhof in Berlin teilgenommen. Es kam zu sechs Festnahmen und 38 Freiheitsentziehungen.Dieses Jahr werden mehr Teilnehmer erwartet. Die Demonstranten werden vom Hauptbahnhof in Richtung Checkpoint Charlie marschieren. Die Veranstaltung soll erst gegen Mitternacht beendet sein. Die Gegenveranstaltung trägt den Namen "Kundgebung für Zivilcourage gegen Rechts und für ein offenes Berlin".