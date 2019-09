Mord in Göttingen: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei nach einem 52-Jährigen, der am Donnerstag in Göttingen eine Frau getötet haben soll. In der Nacht zum Samstag kommt die Entwarnung: Der mutmaßliche Täter ist gefasst. Die Hintergründe der Tat bleiben allerdings weiterhin unklar.

Der 52 Jahre alte Frank N. ist am Freitagabend vor einem Schnellrestaurant in der Göttinger Innenstadt gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Zeuge den Tatverdächtigen gegen 22:50 Uhr erkannt und die Beamten alarmiert. Polizisten überwältigten den mutmaßlichen Gewaltverbrecher und nahmen ihn fest.

#Gewaltverbrecher#Grone#Fahndungserfolg

BREAKING NEWS ++ Fahndungserfolg in Göttingen ++ Der gesuchte Gewaltverbrecher Frank N. ist gegen 22.50 Uhr in der Göttinger Innenstadt festgenommen worden ++

Hier die Erstmeldung https://t.co/FjQNHOYRJz

/* jk — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) September 27, 2019

Der Tatverdächtige soll am Donnerstag bei einem Streit auf offener Straße in Göttingen eine Bekannte umgebracht und eine weitere Frau schwer verletzt haben. Vom Tatort flüchtete der 52-Jährige zunächst auf einem Fahrrad mit Packtaschen. Schon am Donnerstagabend ließ die Polizei den Göttinger Bahnhof sperren. Mehrere Fernzüge wurden umgeleitet.

Polizeiliche Ermittlungen in #Göttingen



Der Bahnhof sowie die Strecken zwischen #Hannover bzw. #Hildesheim und #Kassel sind im Bereich Göttingen zurzeit gesperrt. Es kommt zu großräumigen Umleitungen, Haltausfällen und Verspätungen.



Update folgt. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) September 26, 2019

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter hielt die Gegend zwischen Göttingen und Hannover in Atem. Die Polizei war an mehreren Orten im Einsatz. Sie suchte öffentlich mit zwei Fotos nach dem mutmaßlichen Täter, der in der Vergangenheit wegen mehrerer Gewaltdelikte verurteilt worden war. Die Bevölkerung wurde vor dem Gesuchten gewarnt. Für Samstag kündigten die Ermittler eine Pressekonferenz an. (dpa)

#Festnahmeerfolg#Pressekonferenz

Die Erleichterung ist auch bei uns groß. Danke für die Unterstützung auf allen Kanälen! Details zur Festnahme sowie zum Stand der Ermittlungen werden wir morgen in einer Pressekonferenz bekanntgeben. /*jk https://t.co/jtICX5HY0V — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) September 27, 2019

Mehr zum Thema – Göttingen: Mann tötet Frau auf offener Straße