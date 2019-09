SPD-Umweltpolitiker Müller zu Klimakabinett: Regierung hat Diskussion nicht verstanden

Quelle: RT

Folge uns auf

In Berlin schmieden die Spitzen der Koalitionsparteien an neuen Strategien der Bundesregierung für mehr Klimaschutz. Am Freitag kommt dann das sogenannte Klimakabinett unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel zusammen.

Das Hauptaugenmerk liegt darauf, den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 beim Autofahren und Heizen zu verteuern. Bürger und Firmen sollen im Gegenzug entlastet werden. Mehr zum Thema - CO2-Steuer: Nur ein weiterer Vorwand, die Menschen zu besteuern? (Video) Der ehemalige umweltpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium, Michael Müller, kritisiert im RT Deutsch-Interview das Handeln der Bundesregierung in Sachen Klimaschutz.