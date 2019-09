Gespött Deutschlands: Beschaffungswesen der Bundeswehr soll reformiert werden

Quelle: www.globallookpress.com Der Eurofighter – eines der Projekte, bei dem Mehrkosten in Milliardenhöhe angefallen sind, während das Material nur bedingt einsatzbereit bleibt.

Folge uns auf

Nichts in der Bundeswehr fliegt, fährt oder ist seetauglich – diesen Eindruck will die Bundesverteidigungsministerin mit einer Reihe von Reformen in der Beschaffung ändern. Die Missstände bestehen, obwohl allein die Mehrkosten für die Reformen das Gesundheitsbudget übersteigen.