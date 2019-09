Nach tödlichem SUV-Unfall in Berlin: Petition für Tempo 30 gestartet

Der Unfall am 6. September ereignete sich in der Invalidenstraße. Hiernach wurde über das Verbot von SUVs für das Zentrum Berlins diskutiert. Die Petition wurde auf der Plattform Change.org von einem Vater dreier Kinder gestartet. Zwischen Brunnen- und Torstraße soll Tempo 30 gelten:

Ich bin Julian, Vater von drei Kindern und lebe in Berlin Mitte. Seit 5 Jahren führt unser täglicher Weg zur Kita und mittlerweile auch zur Schule entlang der Invalidenstraße. (...) Der tragische Unfall in der vergangenen Woche muss nicht mit der allgemeinen Verkehrssituation in der Invalidenstraße in Zusammenhang stehen. Dennoch war er für viele Menschen in meinem Umfeld und auch für mich ein Weckruf. (Rechtschreibung wie im Original; Anm. d. Red.)