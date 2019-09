Schwerer Verkehrsunfall in Berlin: Vier Tote, darunter ein Kleinkind

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Symbolbild: Einsatzwagen verlässt Unfallkrankenhaus Berlin, Deutschland, 11. Mai 2007

Folge uns auf

In Berlin-Mitte sind bei einem schweren Verkehrsunfall vier Menschen um Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch ein Kleinkind, wie die Feuerwehr am Freitagabend auf Twitter schrieb. Ein Auto war an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße auf einen Gehweg gefahren.

Der Unfallhergang sei noch völlig offen, sagte ein Polizeisprecher. Auch war zunächst unklar, ob sich die Opfer im Auto oder auf dem Gehweg befanden. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Bei dem Fahrzeug handele es sich um einen Porsche SUV, sagte er. Diese fuhr mehrere Fußgänger an. Vier Menschen wurden getötet, darunter ein Baby. Die Mutter des getöteten Kleinkinds (zwischen zwei und vier Jahren alt) und ihr anderes Kind überlebten. Am Steuer des SUV saß ein Mann mittleren Alters, daneben eine Frau. Auch ein sechs Jahre altes Mädchen saß im Fahrzeug. Die Verletzungen der Insassen werden als mittelschwer beschrieben. Der Einsatzort wurde großräumig abgesperrt. Zahlreiche Feuerwehrleute und Polizisten seien im Einsatz. Anwesende Zeugen würden befragt, um den Unfallhergang zu klären. Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019 Der Unfallort wurde abgesperrt, die Tramlinien M8 und M12 umgeleitet. (rt deutsch/dpa)