Live-Ticker zu den Wahlen in Sachsen und Brandenburg: Prognosen, Ergebnisse, Reaktionen

In Sachsen und Brandenburg wird ein neuer Landtag gewählt. Laut letzten Umfragen liefern sich die AfD und die regierende SPD in Brandenburg ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1. In Sachsen konnte die regierende CDU in letzten Umfragen ihren Vorsprung auf die AfD ausbauen.