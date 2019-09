Große LED-Wand stürzt bei Open-Air-Konzert in Essen um – 28 Verletzte

Über Essen ist am Samstagabend ein heftiges Gewitter gezogen. Dabei stürzte während eines Open-Air-Konzerts eine große LED-Wand um. Das Unglück ereignete sich, als die Rapper Marteria und Casper auf der Bühne waren. 28 Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Bei einem großen Open-Air-Konzert in Essen sind während eines heftigen Gewitters 28 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Durch den starken Wind sei am Samstagabend gegen 21:00 Uhr eine LED-Wand im Bereich der Bühne umgestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei sprach von einem eingestürzten Teil der Bühne. Bei dem Auftritt der Rapper Marteria und Casper am Essener Baldeneysee seien am Abend etwa 18.000 Besucher gewesen.

Habe durch Zufall gefilmt, wie die linke Videoleinwand sich löst, beim #casper und #materia#konzert in #essen. Danach sind wir nur noch gerannt. Es war einfach mega chaotisch. Was war da los?! pic.twitter.com/7bVYF0lkEv — Julchen (@juujia) August 31, 2019

Die Verletzten wurden auf Essener Krankenhäuser verteilt. 18 von ihnen wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt. Ärzte betreuten vor Ort etwa 150 Menschen. Zahlreiche Besucher erlitten einen Schock. Der Polizei zufolge konnten viele nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Dunkelheit und Regen erschwerten den Einsatz.

Nach Feuerwehrangaben hatte der Deutsche Wetterdienst gegen 19:30 Uhr eine Gewitterwarnung herausgegeben. Die Kripo übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache und sperrte den Unglücksort ab. (dpa)

Mehr zum Thema - Gebärdensprachdolmetscherin "überrappt" Sänger Twista auf dessen Konzert