Nordrhein-Westfalen: Polizei will Nationalität von Verdächtigen nennen (Video)

Polizisten in Bochum bei einer Übung im Februar 2019

Die nordrhein-westfälische Polizei wird künftig die Nationalität aller Tatverdächtigen nennen. Das Verschweigen der Herkunftsländer von Tätern führte vor allem seit 2015 wiederholt zu dem Vorwurf, die Polizei wolle den Hintergrund von Verbrechen vertuschen.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen wird in Zukunft die Nationalität von Verdächtigen nennen. Innenminister Herbert Reul sagte, man wolle auf diese Weise der politischen Täuschung begegnen.

Sofern die Nationalität des Täters keine Relevanz für die Tat hat, wurde sie bislang von der Polizei auch nicht erwähnt. Seit Beginn der Migrationskrise 2015 hat sich das Thema jedoch generell verschärft. In einigen Fällen wurde Politikern und Polizei auch eine bewusste Vertuschung von Täter-Hintergründen vorgeworfen.