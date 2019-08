RT-Reportage: Wie wählt Brandenburg?

Folge uns auf

Nur noch wenige Tage verbleiben bis zur Landtagswahl in Brandenburg. Das Land ist in Unruhe, die Unzufriedenheit vor allem in der Peripherie groß. RT Deutsch war in Brandenburg unterwegs und hat sich mit Wählern und Politikern unterhalten.

Es rumort in Brandenburg. Das Parteiengefüge verändert sich dramatisch. Erstmals könnte die AFD stärkste Partei in einem Bundesland werden. Den Regierungsparteien SPD und Die Linke drohen massive Stimmenverluste. Woraus speist sich die Entwicklung? Mehr zum Thema - RT-Reportage: Wie wählt Sachsen? RT Deutsch fragt nach bei den Brandenburgern. Baustellen gibt es einige im Land. Die Infrastruktur ist teilweise schlecht ausgebaut, Lehrer und Ärzte fehlen und die Löhne sind niedrig. Das monatliche Bruttogehalt liegt in Brandenburg bei knapp 2.400 Euro. In Westdeutschland ist es deutlich höher und liegt meist zwischen 3.000 und 3.500 Euro.