Vier Häuser in Herne evakuiert: Giftige Kobra entwischt

Am Sonntagnachmittag ist im nordrhein-westfälischen Herne einem Halter von giftigen Schlangen eine Kobra entwischt. Der Mann soll insgesamt 20 Giftschlangen besitzen. Vier Reihenhäuser wurden daraufhin evakuiert. Die Kobra wird nun mit Mehl und Klebeband gejagt.

Am Montag geht in der nordrhein-westfälischen Stadt Herne die Suche nach einer entwischten giftigen Kobra weiter.

Sie ist immer noch flüchtig", sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur.

Bisher wisse man noch nicht, "wo sie hingeschlängelt ist". Die Polizei unterstütze die Stadt bei der Suche nach dem giftigen Tier, das am Sonntag einem Schlangenhalter in Herne entwischt war.

Nicht ausgeschlossen, dass die Schlange mittlerweile außerhalb des Hauses ist

Wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Sonntag berichtete, sei die Kobra aus einer Wohnung in der Bruchstraße im Stadtteil Holthausen entwischt. Eine Nachbarin habe die Schlange im Hausflur entdeckt und die Behörden alarmiert. Vier Reihenhäuser wurden daraufhin evakuiert. 30 Menschen der geräumten Wohnungen kamen bei Freunden und Verwandten unter, drei weitere seien demnach in einer städtischen Notunterkunft untergebracht worden.

Die Feuerwehr Herne appellierte, Menschen sollen in einem Radius von 500 Metern um das Haus besonders vorsichtig sein. Denn es sei nicht ausgeschlossen, dass die Schlange sich mittlerweile außerhalb des Hauses aufhalte. Falls jemand das Tier entdeckt, sollte er sich der Kobra nicht nähern und gleich den Notruf wählen.

Zudem sollen Türen und Fenster geschlossen bleiben, die Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden.

Um das entwischte Tier zu fangen, wurde in den Räumlichkeiten Mehl ausgestreut. Den Angaben der Stadt zufolge soll damit bezweckt werden, dass die Schlange dort Spuren hinterlässt und so gefunden wird. Zudem wurde auch doppelseitiges Klebeband auf dem Boden angebracht. Laut WDR seien auch aus Sicherheitsgründen die Schlösser der vier evakuierten Häuser ausgetauscht worden, damit niemand in die Gebäude hereinkommt.

Der Besitzer der Kobra soll insgesamt 20 Giftschlangen zu Hause halten. Laut WDR sei dies den Behörden bekannt gewesen, und der Halter sei regelmäßig überprüft worden.

Mehr zum Thema - Ich sehe was, was du nicht siehst: Foto mit lauernder Gefahr im Hintergrund wird Internet-Hit