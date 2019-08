RT Deutsch Live vor Ort: Demonstrationen ein Jahr nach tödlicher Messerattacke von Chemnitz

Die rechtsextremistische Bewegung Pro Chemnitz demonstriert in der gleichnamigen Stadt ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke. RT Deutsch ist live vor Ort. Etwa 1.000 Teilnehmer werden erwartet, ebenso Gegendemonstrationen.

Am 26. August 2018 war in Chemnitz ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden. Die Tat löste damals rechte Demonstrationen und fremdenfeindliche Übergriffe aus, die bundesweit starke Beachtung fanden. Am Donnerstag wurde ein Syrer wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt, die Verteidigung hat aber Rechtsmittel eingelegt.

Laut Verfassungsschutz sollen bei den Protesten vor einem Jahr rechtsextreme Hooligans beteiligt gewesen sein. Besonders aktiv soll damals die rechtsextremistische Hooligangruppe Kaotic aus dem Umfeld des Chemnitzer FC gewesen sein.

(rt deutsch/dpa)