Sächsischer AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban: Wir wollen stärkste Kraft werden

Folge uns auf

Die AfD will bei den am 1. September anstehenden Landtagswahlen in Sachsen stärkste Kraft werden. Das erklärte Jörg Urban, Spitzenkandidat der Partei, im Interview mit RT Deutsch. Urban sieht die AfD für die Wahlen gut aufgestellt.

AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban sieht seine Partei für die anstehende Landtagswahl am 01. September 2019 so gut aufgestellt, dass er als Ziel ausgibt, stärkste Kraft in Sachsen zu werden. Sollte die AfD aber tatsächlich als stärkste Kraft den Regierungsauftrag bekommen, wird es schwer. Die anderen Parteien haben eine Koalition ausgeschlossen. Die größte Schnittmenge gibt es Urban nach mit CDU und FDP.