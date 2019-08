Annegret Kramp-Karrenbauer würdigt Kohl mit Enthüllung von Straßenschild in Bonn

Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl in Hof, Deutschland, 21. März 2013.

Im ehemaligen Regierungsviertel von Bonn gibt es nun eine Helmut-Kohl-Allee. Die CDU-Vorsitzende würdigte den ehemaligen Bundeskanzler und Parteikollegen mit der feierlichen Enthüllung des Schildes. Die Umbenennung einer Straßenbahnhaltestelle erwies sich als zu kostspielig.

Die Helmut-Kohl-Allee im ehemaligen Regierungsviertel von Bonn wurde so gewählt, dass sie an den Helmut-Schmidt-Platz und die Genscherallee grenzt. Im Jahr 2017 verstarb der einstige Bundeskanzler Kohl. Lange wurde nach einer Möglichkeit der Würdigung gesucht. Die CDU hatte eine Umbenennung des Platzes der Vereinten Nationen in Bonn anvisiert.

Ein Schild hierfür wurde mit dem folgenden Text entworfen:

Dr. Helmut Kohl (1930-2017), Bundeskanzler der Bundesrepublik von 1982-1998 und Ehrenbürger Europas.

Der Platz jedoch gehört dem Bundesautobahngelände an. Eine Umbenennung war nicht möglich. Anschließend entschied man sich für die Brücke über dem Platz. Hierauf aber ein neues Hindernis: eine Haltestelle mit dem Namen Olof-Palme-Allee. Diese Haltestelle zu Ehren des verstorbenen Alt-Kanzlers umzubenennen hätte aufgrund des technischen Aufwands im Schienenverkehr 130.000 Euro gekostet. Schließlich einigte man sich auf die Helmut-Kohl-Allee.

