Spitzenkandidaten in Sachsen diskutieren über Ende der Russlandsanktionen

Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Am Dienstag kamen die Spitzenkandidaten der Parteien in Dresden zu einem Gespräch über den Wirtschaftsstandort Sachsen zusammen. Dabei legten sie ihre Haltung zu den Sanktionen gegen Russland dar.

Im Rahmen eines Gespräches über den Wirtschaftsstandort Sachsen kamen am Dienstag die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl am 1. September 2019 in Dresden zusammen. Dabei waren

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Martin Dulig (SPD), Rico Gebhardt (Die Linke), Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen), Jörg Urban (AfD) und Holger Zastrow (FDP).

Ein kontrovers diskutiertes Thema war der Umgang mit den Russlandsanktionen. Sachsens Wirtschaft ist davon besonders betroffen. Der Freistaat pflegt traditionell ein gutes Verhältnis zu Russland.