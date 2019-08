CDU und SPD verteilen Wahlwerbung an Erstklässler

Bei der Einschulung in Berlin haben CDU und SPD Wahlgeschenke an Erstklässler verteilt. Unter anderem Brotdosen, Seifenblasen, Turnbeutel und Infobriefe über die Parteien. Kritik kommt vom Schüler-Ausschuss: Wahlwerbung habe an Schulen nichts verloren.