Satire-Aktion: Gegner von Sea-Watch spendeten unwissend an die Rettungsorganisation

Quelle: www.globallookpress.com Teilnehmer einer Solidariotätsdemo für Kapitänin des deutschen Rettungsschiffes "Sea-Watch 3", Carola Rackete, am 6. Juli 2019 in Hamburg.

Gegner der privaten Rettungsorganisation Sea-Watch haben offenbar an sie gespendet - ohne dies gewusst zu haben. Eine Satire-Aktion ist der Grund. Die Grafik mit dem Aufruf verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und erinnert stark an AfD-Plakate.