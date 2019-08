RT-Straßenumfrage in Berlin-Neukölln: Burka-Verbot auch in Deutschland?

In den Niederlanden ist ein Gesetz über das "Verbot auf gesichtsbedeckende Kleidung" in Kraft getreten. Es gilt in öffentlichen Gebäuden wie Ämtern, Krankenhäusern und Schulen. Auch in Deutschland wird ein Verbot diskutiert. RT hat sich auf den Straßen von Berlin umgehört.