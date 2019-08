Zigaretten bald teurer? Petition für Pfand auf Kippen gestartet

Die Zigarettenstummel sollten bei jedem Kiosk und Supermarkt, die Zigaretten verkaufen, zurückgegeben werden dürfen, so der Wunsch des Berliners Stephan von Orlow. Mit seiner Petition will er gegen die Umweltverschmutzung durch weggeworfene Zigarettenreste vorgehen. Die Initiative wird von Orlow als "Die Ausheber" bezeichnet:

Täglich werden in Deutschland über 200 Millionen Zigaretten geraucht. Der allergrößte Teil von ihnen landet danach auf Straßen, im Grün und früher oder später in unseren Gewässern.

Die Petition soll, nachdem genügend Unterschriften zusammengekommen sind, der Umweltministerin überreicht werden:

Pro Zigarette fordern wir, 20 Cent Pfand zu entrichten. Sind die Kippen geraucht, werden sie in einem Taschenaschenbecher, der zum Pfandsystem gehört, hygienisch an den Point of Sale zurückgeführt und das Pfand wird wieder ausgezahlt.