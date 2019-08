Umwelthilfe beantragt Silvester-Böllerverbot in 31 Städten

Quelle: Reuters © Hannibal Hanschke Feuerwerk über dem Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland, 1. Januar 2016.

Das Böllerverbot soll als Maßnahme zur Luftreinhaltung in Ballungsgebieten dienen. Es richtet sich insbesondere an Städte, die eine hohe Feinstaubbelastung aufweisen. 31 Städte sind betroffen. In Berlin fordert auch die rot-rot-grüne Koalition ein Verbot von privatem Feuerwerk.