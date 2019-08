Tuberkulose an Schulen in Baden-Württemberg: Mehr als 100 Infizierte

Quelle: Reuters Tuberkulose an Schulen in Baden-Württemberg: Mehr als 100 Infizierte

Eine Schule in Bad Schönborn, Baden-Württemberg, schlägt wegen einer extrem hohen Anzahl an Tuberkulose-Fällen Alarm. Ein weiterer Fall ist an einer benachbarten Bildungseinrichtung aufgetreten. Bislang spricht man von vier Erkrankten, die Zahl der Infizierten ist aber deutlich höher.