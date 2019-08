Abenteuer "Solidarisches Grundeinkommen": Erste Teilnehmer unterzeichnen Verträge in Berlin

Quelle: Reuters © Hannibal Hanschke Symbolbild: Plakatkleber in Berlin, Deutschland, 30. November 2007.

Rund 1.000 Arbeitslose nehmen an dem Testlauf des "Solidarischen Grundeinkommens" in Berlin teil. Untätig werden die Teilnehmer nicht bleiben. Die Stadt vergibt hierfür Arbeitsplätze im gemeinnützigen Bereich bei Unternehmen und sozialen Trägern in der Region.