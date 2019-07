Berliner Koalition will Böllerverbot für Silvester 2019

Quelle: Reuters In Berlin könnten Böller an mehreren Orten verboten werden.

Das ungehemmte Rumknallen zum Jahreswechsel könnte in Berlin bald der Vergangenheit angehören. Denn die rot-rot-grüne Koalition will Einschränkungen der Böllerei durchsetzen. Bisher galt ein solches Verbot nur rund um die große Silvesterparty am Brandenburger Tor.