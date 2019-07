Plan der Union: CO2-Preis soll kommen - Strom soll billiger werden

Quelle: AFP Für mehr Klimaschutz soll nun auch ein Preis auf den CO2-Ausstoß kommen.

Wenn sich in nächster Zeit die SPD und die Union auf einen CO2-Preis verständigen sollten, dürften Tanken und Heizen infolgedessen teurer werden. Um doch an anderer Stelle finanzielle Erleichterungen zu bieten, will die Union etwa Strom billiger machen.