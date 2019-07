"Aufrüstungsministerin" – Kritik an Kramp-Karrenbauer für Forderung nach höheren Rüstungsausgaben

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Kramp-Karrenbauer gemeinsam mit ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Amtsübergabe am vergangenen Mittwoch in Schloss Bellevue

Die neue Verteidigungsministerin hat sich in einem Interview zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO bekannt. Man habe eine klare Zusage gegeben und müsse den Weg dorthin auch gehen, so Kramp-Karrenbauer. Doch der Koalitionspartner SPD will von solchen Plänen nichts wissen.