Bundespressekonferenz mit Kanzlerin Merkel: Suggestivfragen und Russland ist "Grund für Besorgnis"

Quelle: Reuters

Am letzten Tag vor ihrem Sommerurlaub stellt sich die Kanzlerin, einer Tradition folgend, den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Die zeigen sich meist von ihrer braven Seite, kritische Fragen gibt es kaum. Dafür so einiges an Suggestivfragen, insbesondere zu Russland.