Fridays for Future in BaWü: Schüler müssen erstmals nach Fehlstunden Bußgeld zahlen

Quelle: www.globallookpress.com Klimaproteste am 24. Mai in Köln

Just im grün-regierten Baden-Würtemberg werden erste Bußgelder gegen streikende Schüler verhängt. Mehrere Familien wurden zur Kasse gebeten, nachdem Schüler eines Mannheimer Gymnasiums während der Schulzeit an Fridays for Future-Demonstrationen teilgenommen hatten.