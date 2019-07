Profit oder Wirkung: Das Geschäft mit Krebserkrankungen (Video)

Der Onkologiemarkt boomt – was aber nicht in erster Linie am wachsendem Bedarf durch die steigende Anzahl von Krebserkrankungen liegt. Die Gewinne mit Medikamenten für Chemotherapien steigen kontinuierlich, trotz Fragen zur Wirksamkeit. RT Reporterin Maria Janssen hakt nach.