Waldbrand in Mecklenburg eingegrenzt – Einsatzkräfte hoffen auf Regen

Der Waldbrand in Mecklenburg ist eingegrenzt. Mit vier Hubschraubern sollen die Löscharbeiten am Freitag fortgesetzt werden. Zum ersten Mal können die Einsatzkräfte auch auf Unterstützung durch das Wetter hoffen: In den nächsten Tagen soll es regnen.