Bundeswehr-Hubschrauber in Niedersachsen abgestürzt - Mindestens ein Todesopfer

Quelle: www.globallookpress.com Am Montag stürzte in Aerzen in Niedersachsen ein Hubschrauber der Bundeswehr ab (Symbolbild).

Bei einem in Aerzen in Niedersachsen im Landkreis Hameln-Pyrmont abgestürzten Hubschrauber handelt es sich um einen Helikopter der Bundeswehr. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es mindestens ein Todesopfer.