Mehrere Tausend Demonstranten fordern "Stopp Air Base Ramstein" (Video)

Die Aktionswoche der Kampagne "Stopp Air Base Ramstein" fand am Samstag mit der Demonstration gegen die US-Militärbasis ihren Höhepunkt. Bei Temperaturen von über 30 Grad starteten die Teilnehmer mit einem Marsch von einem Friedenscamp nach Ramstein-Miesenbach.

Am Samstag starteten die Teilnehmer der Aktionswoche "Stopp Ramstein" mit einem Marsch aus ihrem bereits am Sonntag zuvor errichteten Friedenscamp zu einem zentralen Platz in Ramstein-Miesenbach.

Dort fand die Auftaktkundgebung statt, auf der mehrere Redner zu Wort kamen – unter ihnen auch eine Aktivistin von "Ende Gelände" und von "Fridays for Future". Gegen 14 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Richtung zur US Air Base Ramstein in Bewegung. Während die Veranstalter von etwa 5.000 Teilnehmern sprachen, konnte die Polizei nur bis etwa 1.500 Teilnehmer zählen. Auf der Abschlusskundgebung sprach auch der frühere saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine, der unter anderem auch hart mit der US-Außenpolitik ins Gericht ging.

