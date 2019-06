Olaf Scholz: GroKo wird Weihnachten nicht mehr erleben

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Olaf Scholz im Juni 2019

Was wird aus der Großen Koalition? Finanzminister Olaf Scholz geht davon aus, dass das Bündnis von Union und SPD Weihnachten nicht überleben wird. Der Druck in der SPD, das Bündnis zu verlassen, werde zu groß. Auch in der Union wächst die Skepsis.