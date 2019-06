Berlin: Protest gegen US-amerikanische Blockade Kubas

© Botschaft Kubas in Deutschland

Aktivisten haben in Berlin gegen die völkerrechtswidrige Blockade des sozialistischen Inselstaates Kuba protestiert. Die Blockade dauert in unterschiedlichen Formen seit den frühen 1960er Jahren an. Anfang Mai verschärften die USA die Maßnahmen weiter.